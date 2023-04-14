С коронавирусом в больницы слегли 1047 россиян

Как бы нам не хотелось, а коронавирусная инфекция продолжает наступать на пятки. Возможно, хватка у нее уже не такая сильная, как это было год или два назад, но тем не менее смерти все также фиксируются. Радует, что врачи и ученые придумали, как минимизировать проблемы в связи с этим заболеванием. Продуманы как общие меры предосторожности, так и целые вакцины и лекарства, помогающие бороться с последствиями недуга.

Сейчас Роспотребнадзор продолжает в ежедневном режиме отчитываться о том, сколько человек заболели, попали в больницы или скончались от коронавируса. По последним данным, на утро 14 апреля, в России госпитализировано 1 047 человек, что на 6,2% меньше по сравнению с 13 апреля.

Также известно, что выписано в связи с выздоровлением 9 605 человек. Это в свою очередь на 2,2% меньше по сравнению с 13 апреля.

Кроме этого, портал «Стоп коронавирус» сообщает, что выявлено 8 082 новых случая COVID-19, а подтверждено 35 летальных исходов.