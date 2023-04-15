Столкновение иномарок на «Коле» привело к двум смертям

Полицией установлены детали смертельного ДТП на 87 километре автодороги «Кола». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как говорят в ведомстве, 14 апреля на 87-м километре автотрассы «Кола» пожилой водитель за рулем «Киа Рио» выехал навстречку. Там он влетел в «Шкоду Рапид», за рулем которой был 64-летний водитель.

В результате погибли оба водителя, а также пострадали две пассажирки (в каждой иномарке по одной). Они госпитализированы. Полицией проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорят в министерстве внутренних дел Петербурга и Ленобласти.

Ранее сообщалось, что парламентарии Петербурга рассмотрят законодательную инициативу, которая предполагает полный запрет производства табачной продукции и, соответственно, курения.