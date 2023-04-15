В Пулково возобновят рейсы из Петербурга в столицу Индонезии

Совсем скоро уже майские праздники, возможно, кто-то из вас захочет отправиться в путешествие. Так, с 26 апреля у петербуржцев станет выбора побольше. Так, Uzbekistan Airways решила летать из Петербурга в Индонезию.

Улететь получится в Джакарту с помощью стыковок в Ташкенте. Перелеты будут осуществлять каждый вторник. Так, улетать самолеты будут в 23:30, затем прилетать в Узбекистан в 06:20, а затем уже к конечной точке туристы доберутся в 19:30.

Из Джакарты вылеты будут по средам в 21:00. Время для каждого аэропорта указано местное. Теперь остается ждать даты вылета, чтобы можно было сделать вывод, насколько востребовано направление.

Ранее сообщалось, что парламентарии Петербурга рассмотрят законодательную инициативу, которая предполагает полный запрет производства табачной продукции и, соответственно, курения.

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