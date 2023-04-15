Коронавирус стал причиной смерти для девяти петербуржцев

Когда-нибудь коронавирус останется в прошлом, но пока что Управлению Роспотребнадзора Российской Федерации приходится отчитываться, при том в ежедневном формате. Увы, пока что есть как заболевающие, так и умирающие.

По информации с портала «Стоп коронавирус», за последние сутки, 13 февраля, от заболевания скончались девять жителей Петербурга. Еще 1013 смогли победить болезнь, а вот 83 жителя Северной столицы попали в больницы с осложнениями на фоне заболевания.

Заразились за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией 796 человек.

Ранее сообщалось, что совсем скоро уже майские праздники, возможно, кто-то из вас захочет отправиться в путешествие. Так, с 26 апреля у петербуржцев станет выбора побольше. Подробнее о том, когда, кто и каким образом сможет добраться отдохнуть в новом местечке, вы можете прочесть в нашем материале.