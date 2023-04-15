В Петербурге задержали торговца банковскими секретами

В Петербурге задержали кемеровчанина, который был объявлен в федеральный розыск. Все дело в том, что он торговал банковскими секретами. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского министерства внутренних дел.

Так, 14 апреля оперативная группа задержала 26-летнего молодого человека. Он — уроженец Кемеровской области, там его обвиняют в неправомерном денежном обороте.

С февраля 2020 по август 2021 года он, открыв счет как руководитель организации, сбыл электронные носители информации и лицензию на установку компьютерной программы. Сделал это он по договоренности с неким третьим лицом. Эта программа нужна для приема, передачи и выдачи денег. Так и дошло до неправомерного оборота.

Задержанный доставлен в отдел полиции, решается вопрос о передаче его инициатору розыска, говорят сотрудники министерства в своих социальных сетях.