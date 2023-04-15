В России с коронавирусом попали в больницу 1085 человек

Пока что коронавирус продолжает оставаться большой проблемой для россиян. Управление Роспотребнадзора Российской Федерации вынуждено на постоянной основе — ежедневно — отчитываться о том, сколько человек заразились, скончались или попали в больницу с осложнениями.

Так, по имеющейся информации госпитализировано 1085 человек. Это на 3,6% больше по сравнению с 14 апреля. Кроме этого, известно, что смог побороть болезнь 8 731 человек, что на 9,1% меньше по сравнению с 14 апреля.

Кроме этого, в Роспотребнадзоре рассказали, что выявлено 7 445 новых случаев COVID-19. Кроме этого, подтверждено 37 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции в Выборгском районе Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.