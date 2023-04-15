Еще 162 тысячи раз россияне пошли сдавать тесты на ковид

Возможно, когда-то мы позабудем про эту коронавирусную инфекцию. Однако пока ничего не остается, кроме как бороться с ней всеми известными способами — вакцины, лекарства, самоизоляция в случае заболевания. Тем временем рука об руку инфекция с нами уже целых три года.

Так, только в России за весь период проведено свыше 334,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, говорят в Управлении Роспотребнадзора.

Только за последние сутки проведено 162 тысячи тестов на коронавирус, говорят специалисты портала «Стоп коронавирус» в своем телеграм-канале.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Ранее сообщалось, что поезд № 179/180 «Таврия» по направлению из Петербурга в Евпаторию в текущем году станет курсировать в ежедневном формате.