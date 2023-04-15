Из Петербурга в Евпаторию на поезде можно будет уехать каждый день

Поезд № 179/180 «Таврия» по направлению из Петербурга в Евпаторию в текущем году станет курсировать в ежедневном формате. Такой новостью поделилась пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Как рассказали в компании, первый рейс из Петербурга должен состояться уже 27 апреля, а вот в обратном направлении — из Евпатории в город на Неве — уехать можно будет 29 апреля.

Так, поезд будет отъезжать из Северной столицы в 19:16, а приезжать в Евпаторию через день в 13:50. Обратно поезд будет отправляться в 17:55, в Петербурге он будет через день в 13:01. По пути, пускай и мельком, но путешественники смогут посмотреть такие города как Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Ранее сообщалось, что жители Ленобласти в ночь с 14 на 15 апреля могли заметить сразу два природных явления — северное сияние и млечный путь.