Промышленные предприятия Петербурга в активном поиске специалистов

Спрос на выпускников колледжей, которые смогут работать на промышленных предприятиях, вовсю набирает обороты. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По имеющейся информации, в этом учебном году выпустят около двух тысяч специалистов, а вот с нового учебного года примут примерно еще 3,5 тысячи человек. Говорят, что к концу 2023 года спрос на выпускников таких специалистов возрастет до 10 тысяч человек.

Особенно большой и заметный интерес к специалистам у предприятий в сфере радиоэлектроники, судостроения, машиностроительного комплекса, фармацевтического кластера.

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