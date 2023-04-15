Стало известно, когда в Петербурге начнут работать летние веранды

До теплых весенних денечков осталось совсем немного, по крайней мере, в это очень хочется верить. И, кажется, в городском правительстве также сочли, что уже вполне пора. Поясним: власти Петербурга дали добро на установку летних веранд на территориях кафе, начиная с сегодняшнего дня — 16 апреля. Такое постановление уже подписал губернатор города — Александр Беглов.

Согласно информации в этом документе, летние кафе смогут работать вплоть до 15 октября. К слову, в этом году летним верандам решили дать поработать все-таки подольше, чем годом ранее. В минувшем году Смольный разрешал установку веранд с 1 мая по 30 сентября. Что ж, теперь горожанам и гостям города остается надеяться на то, что и погода не подкачает.

Ранее сообщалось, что совсем скоро уже откроется дачный сезон — время копать грядки, высаживать цветочки, да и просто наслаждаться загородной жизнью вдали от города. Делимся с вами информацией, какова цена вопроса и реально ли сейчас приобрести что-то побюджетнее.