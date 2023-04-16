Сделанную петербургской фабрикой «Скороход» обувь выставят на торги

На торги выставят детскую обувь, которую изготавливает петербургская фабрика «Скороход». Такая информация содержится на портале Федресурс.

Поясним, что эта фабрика занималась производством детской обуви из натуральной кожи, являлась одним из крупнейших производителей по всей стране. Однако в минувшем году ее признали банкротом.

Согласно информации, которую опубликовал конкурсный управляющий, в состав лота входит свыше 5 тысяч пар обуви. При этом планируется продать все их разом, единым лотом. В него входят туфли, ботинки, сапоги, чешки, сандалии.

Начальная цена составляет 4 миллиона 933 тысячи рублей. Торги назначены на 30 мая.

Ранее сообщалось, что майские праздники — чем не повод для хотя бы небольшого путешествия? Тем временем до этих выходных осталось совсем ничего, поэтому петербуржцы уже озаботились вопросом бронирований различных направлений.