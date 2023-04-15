Петербуржцы определились с авианаправлениями на майские праздники

Майские праздники — чем не повод для хотя бы небольшого путешествия? Тем временем до этих выходных осталось совсем ничего, поэтому петербуржцы уже озаботились вопросом бронирований различных направлений.

Так, по информации портала OneTwoTrip с 28 апреля по 14 мая петербуржцев особо манит из заграничных направлений Ереван. Именно на него пришлось 9,8% бронирований от общего числа зарубежных направлений.

Куда же тянет жителей Северной столицы еще? Как минимум, в Дубай — этот вариант предпочли выбрать еще 9,5% горожан. Закрывает тройку лидеров Стамбул — 7,7% заказов достались именно ему.

В прошлом году в тройке самых популярных у петербуржцев городов для отдыха на майские праздники оказались Стамбул (19,6%), Маврикий (12,1%) и Анталья (11,8%), пишет РБК.