Утро в Адмиралтейском районе началось с эвакуации из-за пожара

Пожар в Адмиралтейском районе Петербурга произошел утром 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба петербургского ГУ МЧС России.

Как говорят в ведомстве, сигнал о пожаре поступил в ведомство примерно в 07:49. Возгорание произошло в доме №209 по набережной Обводного канала. К месту происшествия сразу же направились специалисты-огнеборцы ведомства. Горение происходило на площади 45 квадратных метров.

Из-за пламени пришлось эвакуировать восемь жителей. К 08:21 пожар удалось ликвидировать.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: пять единиц техники и 25 человек личного состава.

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