Ленинградский зоопарк теперь будет доступен дольше

Близится летний сезон, а вместе с тем Ленинградский зоопарк вновь увеличивает количество рабочих часов. Посетить зверинец теперь можно ежедневно посещать с 10:00 до 20:00. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка.

Однако важное уточнение, купить билет все-таки нужно до 19:00, потому что кассы перестают работать за час до закрытия.

Помимо этого, в пресс-службе зверинца напомнили, что на территории вновь открылось кафе, при этом с обновленным меню. Посетить его можно с 10:00 до 18:00.

Ранее сообщалось, до теплых весенних денечков осталось совсем немного, по крайней мере, в это очень хочется верить. И, кажется, в городском правительстве также сочли, что уже вполне пора. Проще говоря, дан старт сезону летних кафе. Рассказываем, как долго он продлится. Спойлер: дольше, чем в прошлом году.