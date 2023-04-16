Поход в баню закончился для пожилого петербуржца ожогами второй степени

В субботу, 15 апреля, 72-летний петербуржец получил страшные ожоги, виной всему — несчастный случай в бане. По имеющейся информации, мужчина получил ожоги почти половины тела — 40%.

Как пишет издание 78.ru, пенсионер облился горячей водой. Его доставили в больницу с термическими ожогами второй степени. Ожоги зафиксированы на левом предплечье, бедрах, голени и стопах.

Какой-либо информации о самочувствии петербургского пенсионера на данный момент не приводится, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что пожар в Адмиралтейском районе Петербурга произошел утром 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба петербургского ГУ МЧС России. Сигнал о возгорании получили огнеборцы Петербурга в 07:49 утра. Пламя распространилось в квартире жилого дома. Из-за сильного огня пришлось прибегнуть к эвакуации восьми человек.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Поход в баню закончился для пожилого петербуржца ожогами второй степени
Пасхальное богослужение прошло в Казанском соборе в ночь с 15 на 16 апреля
В Ломоносове спасли воробьиного сыча
Уличные музыканты могут начать подачу заявок на выступления на улицах Петербурга
Утро в Адмиралтейском районе началось с эвакуации из-за пожара
Сделанную петербургской фабрикой «Скороход» обувь выставят на торги
Ленинградский зоопарк теперь будет доступен дольше
Число жителей Петербурга с проблемой ожирения доросло до 62 тысяч