Поход в баню закончился для пожилого петербуржца ожогами второй степени

В субботу, 15 апреля, 72-летний петербуржец получил страшные ожоги, виной всему — несчастный случай в бане. По имеющейся информации, мужчина получил ожоги почти половины тела — 40%.

Как пишет издание 78.ru, пенсионер облился горячей водой. Его доставили в больницу с термическими ожогами второй степени. Ожоги зафиксированы на левом предплечье, бедрах, голени и стопах.

Какой-либо информации о самочувствии петербургского пенсионера на данный момент не приводится, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что пожар в Адмиралтейском районе Петербурга произошел утром 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба петербургского ГУ МЧС России. Сигнал о возгорании получили огнеборцы Петербурга в 07:49 утра. Пламя распространилось в квартире жилого дома. Из-за сильного огня пришлось прибегнуть к эвакуации восьми человек.