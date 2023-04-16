В Ленобласти посиделки в кафе закончились поножовщиной

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в поножовщине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 15 апреля в медучреждение поступил 35-летний мужчина в тяжелом состоянии. В этот же день он скончался в больнице.

Было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть. Выяснилось, что мужчина получил ножевое ранение в кафе во Всеволожском районе.

Вечером того же дня был задержан и подозреваемый. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту ДТП с мотоциклистом и велосипедистом во Всеволожском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.