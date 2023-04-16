В Ленобласти мотоциклист сбил 9-летнего ребенка на велосипеде

Полиция проводит проверку по факту ДТП с мотоциклистом и велосипедистом во Всеволожском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось днем 15 апреля на Рабочей улице в деревне Суоранда Всеволожского района. Там 37-летней петербуржец за рулем мотоцикла «Х-Mоtоs racer pro 250-X» влетел в 9-летнего ребенка на велосипеде. Ребенок был один, без сопровождения взрослых.

Как итог, ребенка пришлось госпитализировать в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В отношении мужчины составили административный протокол. Как выяснилось, за 2022-2023 годы его привлекали за нарушение ПДД к ответственности пять раз.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются детали ДТП.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения тела в сгоревшем автомобиле. Подробности вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.