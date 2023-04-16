В Кингисеппском районе найден труп в сгоревшей «Мазде»

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения тела в сгоревшем автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось 15 апреля в 07:36. Именно в это время в отделение полиции поступил сигнал о происшествии в деревне Сала Кингисеппского района. Там, у реки, был замечен сгоревший автомобиль с трупом внутри.

К месту происшествия выехали правоохранительные органы, а также следственно-оперативная группа. По имеющейся информации, в автомобиле «Мазда-Трибьют», обнаружен труп 42-летнего владельца, жителя Кингисеппского района. Сейчас тело направили в морг, где и установят причину смерти.

На месте происшествия были найдены обгоревший фрагмент ружья «Simson» (принадлежащее скончавшемуся), обгоревшая стеклянная бутылка. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 апреля, 72-летний петербуржец получил страшные ожоги, виной всему — несчастный случай в бане.