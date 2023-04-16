В Гатчинском районе из-за пожара погибло целое стадо коров

В Гатчинском районе Ленобласти на пожаре погибло стало коров. Все случилось накануне, 15 апреля.

По имеющейся информации, это произошло в деревне Пижма. Изначально огонь вспыхнул в жилом доме, но после распространился и на хозяйственную постройку поблизости. Площадь последней достигает 160 квадратных метров.

Хозяин дома и постройки отделался ожогами рук, а вот скот, к сожалению, погиб. Какой-либо информации о том, сколько животных было в хозяйственной постройке, не приводится.

Потушили пожар восемь спасателей и две спецмашины, передает издание 78.ru.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в поножовщине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.