В Приморском районе заполыхала бильярдная

Пожар в Приморском районе случился 15 апреля в 23:23. Именно в это время в петербургское министерство чрезвычайных ситуаций поступил сигнал о пожаре.

Пожар произошел в Приморском районе по адресу улица Оптиков,4.

К месту происшествия сразу же выехали сотрудники МЧС. Как выяснилось, в здании разной этажности (4-8 этажей) на первом этаже возник пожар в бильярдной комнате. Огонь охватил пять квадратных метров.

В 23:42 пожар был ликвидирован, говорится в телеграм-канале ведомства.

Сведения о пострадавших не поступали. К месту происшествия от министерства выезжали: четыре единицы техники и 23 человека личного состава, говорят в пресс-службе ведомства в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в поножовщине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.