Разрешена реконструкция оранжерей Таврического сада

Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома» выдано разрешение на проведение работ по реконструкции оранжерей Таврического сада. Соответствующая информация появилась на сайте Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

Так, фонд сможет заняться работами, предполагающими сохранение объекта культурного наследия. В совокупности реконструкция затронет участок площадью 2,7 га. Разрешение действует до 14 марта 2024 года.

Поясним, что на этом месте должен появиться социально-культурный объект с тремя оранжереями площадью не менее тысячи «квадратов». Также здесь организуют концертные помещения.

Ранее сообщалось, что в Тобольске транспортная прокуратура устанавливает причины возможного попадания птиц в двигатель воздушного судна. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

общество


 

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