В Петербурге стали активно избавляться от апартаментов

Только за первый квартал 2023 года в Петербурге активно возросло количество апартаментов, которые решили продавать. Об этом рассказывают в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

Так, с января по март продавалось около 5,5 тысячи лотов. Это на 26% выше показателя декабря 2022 года, говорят аналитики. Активнее всего на продажу выставлялись студии, на на них пришлось около 70% от общего числа выставленных объектов, отмечают специалисты.