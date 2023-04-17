В ДТП на КАД пострадал семилетний ребенок

Полиция Курортного района проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как говорят в ведомстве, 16 апреля днем на 48-м километре ЗСД 22-летний водитель за рулем «Мерседеса» не смог справиться с управлением и съехал с проезжей части. Потом он столкнулся с «Лексусом». Пострадал в итоге пассажир последней иномарки — семилетний ребенок.

Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Полицией проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге разрешили еще один квартирный вопрос, правда, ситуация не совсем стандартная. Судебные приставы обязали 39-летнюю петербурженку не чинить препятствия в проживании бывшего мужа в совместно приобретенном жилье. Об этом рассказывает пресс-служба ведомства.