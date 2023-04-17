В России снижается число госпитализаций из-за коронавируса

По данным портала «Стоп коронавирус», в России за прошедшую неделю на 100 тысяч показатель госпитализаций из-за коронавирусной инфекции населения составил 4,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,2%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Так, в то же время показатель заболеваемости ковидом за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 33,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 14,1%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 18 субъектах Российской Федерации, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по стране.

Ранее сообщалось, что пока что коронавирусная инфекция продолжает быть частью нашей жизни. Увы, пока неотъемлемой. Врачам приходится и по сей день в ежедневном формате продолжать борьбу с этим заболеванием. Подробнее со статистикой заболеваемости вы можете ознакомиться в нашем материале.

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