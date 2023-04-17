Октябрьская железная дорога готовится к дачному сезону

Октябрьская железная дорога объявила о подготовке к дачному сезону. По информации пресс-службы компании, с 21 апреля запустят дополнительные электрички.

Как говорят в компании, электрички будут курсировать особо активно по пятницам и выходным дням, так как это самые востребованные периоды для поездок в теплый сезон весны-лета.

Количество составов увеличат на всех направлениях Октябрьской железной дороги. В том числе назначаются и дополнительные пригородные поезда. Так что петербургские дачники могут вовсю готовиться к своим поездкам на дачу уже через пару дней.

Ранее сообщалось, что по данным портала «Стоп коронавирус», в России за прошедшую неделю на 100 тысяч показатель госпитализаций из-за коронавирусной инфекции населения составил 4,5 . Подробнее со статистическими показателями вы можете ознакомиться по ссылке.

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