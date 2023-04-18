Китаянка попыталась провезти из Петербурга на родину бивни мамонта

В Пулково сотрудники таможни нашли в багаже у гражданки Китая молочные бивни мамонта. Об этом рассказывает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

По имеющейся информации, женщина должна была лететь в город Чэнду. Она хотела пройти по зеленому коридору, но ее остановили таможенники. Как итог, при досмотре багажа у нее нашли два странных предмета, которые похожи на кости.

Женщина без доли стеснения призналась, что это молочные бивни мамонта. Каких-то документов, которые бы позволили ей вывозить такой груз, у нее не было.

Длина каждого бивня 38 сантиметров, а вес — около килограмма. Теперь экспертиза должна определить палеонтологическую стоимость бивней.

Ранее сообщалось, что работы на Биржевом мосту возобновятся после завершения ледохода. Об этом рассказали в пресс-службе «Мостотреста».

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