С начала года аэропорт Пулково обслужил 3,9 миллиона человек

За период с 1 января по 31 марта пассажиропоток петербургского аэропорта «Пулково» превысил 3,9 миллиона человек. Если сравнивать с таким же периодом 2022 года, то показатель только возрос — на 15%.

Так, большинство путешественников летали внутри страны — 3,3 миллиона человек. Так, самыми востребованными оказались рейсы в Москву, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, Архангельск, Уфа и Самара.

Международные направления выбрали еще 604 пассажира. Так, среди них были те, кто летал в Стамбул, Минск, Ереван, Ташкент, Анталья, Душанбе, Самарканд, Ош и Баку, говорят специалисты пресс-службы Пулково.

Ранее сообщалось, что в Пулково сотрудники таможни нашли в багаже у гражданки Китая молочные бивни мамонта. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.