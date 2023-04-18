Камчатку затрясло с магнитудой в 6,3

Во вторник, 18 апреля, Камчатку вновь растрясло землетрясение. Его магнитуда оценивается в 6,3 балла. При этом некоторые местные жители отмечают, что даже ощущали подземные толчки. Например, об этом рассказали жители Петропавловска-Камчатского.

Как пишут РИА Новости, информация о землетрясениях на Камчатке стала фигурировать все чаще, последнее из них также случилось в апреле. Тогда геофизическая служба заявила, что магнитуда разрослась от 5,7 до 6,9.

Кроме этого, вовсю на Камчатке бушуют и вулканы. Сначала активизировался Безымянный, а после еще и Шивелуч.

Ранее сообщалось, что за период с 1 января по 31 марта пассажиропоток петербургского аэропорта «Пулково» превысил 3,9 миллиона человек. Если сравнивать с таким же периодом 2022 года, то показатель только возрос — на 15%. Подробности вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.