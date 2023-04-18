В Невском районе появится спортивный комплекс с крытым катком

В Невском районе построят спортивный комплекс с крытым катком. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Как говорят в ведомстве, госстройнадзор уже выдал разрешение на строительство комплекса с крытым катком. Он нужен для проведения спортивных мероприятий, а также для тренировок команд ледовых видов спорта.

Этот объект разместят на Дальневосточном проспекте, участок 62. Это будет двухэтажное здание площадью порядка 6,6 тысячи «квадратов». Здесь будут детская спортивная школа, раздевалки, две ледовые арены. Кроме этого, будут залы и для общефизической подготовки.

Ранее сообщалось, что вчера, 17 апреля, на проспекте Испытателей в Петербурге не обошлось без драк. На этот раз ее участниками были пьяный житель Северной столицы и водитель машины скорой помощи. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.