Петербуржец-дебошир напал на водителя скорой

Вчера, 17 апреля, на проспекте Испытателей в Петербурге не обошлось без драк. На этот раз ее участниками были пьяный житель Северной столицы и водитель машины скорой помощи. Об этом рассказали в пресс- службе Росгвардии.

По имеющейся информации, мужчина-дебошир на водителя напал прямо в карете скорой помощи, нанеся ему несколько ударов по голове. Пострадавший смог нажать тревожную кнопку, после чего к нему и приехали на помощь росгвардейцы.

Агрессивного петербуржца выловили и тут же увезли в отделение полиции. По информации Росгвардии, водителю скорой помощи потребовалась помощь медицинского персонала.

Ранее сообщалось, что за период с 1 января по 31 марта пассажиропоток петербургского аэропорта «Пулково» превысил 3,9 миллиона человек. Подробнее о том, как распределился пассажиропоток, кто и куда из жителей города ездил в путешествия, вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.

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