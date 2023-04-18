Петербуржец избил 21-летнего юношу из-за места в троллейбусе

Какие только приключения и происшествия не случаются в петербургском общественном транспорте… Как говорят в пресс-службе Росгвардии, им пришлось разнимать двух пассажиров троллейбуса. Как оказалось, они решили подраться из-за места в транспорте.

Как пишет Табло СМИ, 59-летний мужчина набросился на 21-летнего юношу. Результат — оба оказались в больнице. К росгвардейцам обратился водитель троллейбуса, он и рассказал про драку.

Из-за происходящего транспорт пришлось остановить на Ленинском проспекте, вблизи Кронштадтской площади. Неподеленное место для юноши закончилось травмой лица и подозрением на сотрясение мозга. Ну и 59-летний мужчина без травм из общественного транспорта тоже не вышел.

Сейчас оба они находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что мужчина-дебошир на водителя напал прямо в карете скорой помощи, нанеся ему несколько ударов по голове.