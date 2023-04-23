Путин приедет в Петербург на заседание Совета законодателей

Президент Российской Федерации Владимир Путин запланировал приезд в Петербург. Он станет участником заседания Совета законодателей. Это мероприятие запланировано на 27 апреля в Санкт-Петербурге.

О том, что в планах президента посещение этого заседания, стало известно в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Кадры из этой передачи с соответствующим сюжетом опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Кроме этого, Путин планирует посетить один из индустриальных парков федеральной столицы, а также в формате телемоста поучаствовать в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую», говорят в программе.