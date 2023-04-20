Перезапуск завода IKEA в Ленобласти запланирован на лето

В Тихвине завод IKEA перезапустят уже в середине 2023 года — летом. Об этом рассказал гендиректор объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленобласти» Александра Габитова.

Он заявил, что новый собственник ведет переговоры с местными властями касаемо развития предприятия. Новый работодатель пообещал сохранить все рабочие места. Также речь идет о том, что завод продолжит работать в прежнем направлении — все также сборка мебели, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что фабрики в Тихвине и Вятке приобрела компания «Лузалес». Тогда заявлялось, что ввиду смены руководства обсуждается вопрос сохранения уровня зарплаты, ДМС и соцпакета. Однако это под вопросом, в то время как сохранение рабочих мест — однозначно.

Отметим, что такие перемены в компании не обошлись без громких скандалов. Например, в группе «Профсоюз Икеа Дыбенко» во «ВКонтакте» публиковалась информация о протестах. Тогда сотрудники публиковали кадры, подписывая их тэгом «мы остаемся». Тогда это было связано с тем, что компания отказывалась от проведения переговоров, говорится в посте.

Когда компания только объявляла об уходе с российского рынка, очереди к торговым центрам собрались приличные — люди пытались закупиться товарами впрок. Более того, те, кто решил приобрести товары через сайт, обвалили его — образовалось что-то вроде электронной очереди. Люди ждали часами, чтобы приобрести нужный товар.