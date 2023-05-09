В Петербурге появится консульство Киргизии

Очевидно, что геополитическая ситуация так или иначе дала о себе знать. Пожалуй, крайне заметно это, например, по туристической отрасли. Самое банальное и очевидное — закрытое небо, запрет полетов, невыдача виз и так далее. Помимо этого, само собой, разные страны стали ограничивать свое присутствие в Российской Федерации.

На фоне этого к нашей стране более активный интерес стали проявлять так называемые дружественные государства. Как пишет Петербург2, в Санкт-Петербурге откроет свои двери генеральное консульство Киргизии. Такой указ подписал президент Садыр Жапаров.

На данный момент еще неизвестно, где именно появится генконсульство в городе на Неве. Кроме этого, в документе говорится, что генконсульство откроется в Казани.

Ранее стало известно, что в Петербурге в срок до 1 юля откроют генконсульство Беларуси.