Большой Смоленский мост в Петербурге начнут строить уже в 2023 году

В Санкт-Петербурге сохраняется острая проблема в недостатке транспортной связи между берегами Невы. Чтобы частично устранить трудности, в городе приступят к строительству Большого Смоленского моста.

К работам планируют приступить уже в текущем 2023 году. Стоит учитывать, что в последний раз подобная стройка велась 40 лет назад. Тогда, в 1982 году, в городе возвели Кантемировский разводной мост.

Сейчас власти Петербурга уверены, что мостов городу явно не хватает. В новый план работ включено строительство сразу четырех переправ через Неву. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

К возведению Большого Смоленского моста приступят, как только его проект одобрит госэкспертиза. Пока процесс еще не ведется. Несмотря на это, в правительстве заявляют, что именно это сооружение сейчас находится в числе приоритетных задач.