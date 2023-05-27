Большой Смоленский мост в Петербурге начнут строить уже в 2023 году

В Санкт-Петербурге сохраняется острая проблема в недостатке транспортной связи между берегами Невы. Чтобы частично устранить трудности, в городе приступят к строительству Большого Смоленского моста.

К работам планируют приступить уже в текущем 2023 году. Стоит учитывать, что в последний раз подобная стройка велась 40 лет назад. Тогда, в 1982 году, в городе возвели Кантемировский разводной мост.

Сейчас власти Петербурга уверены, что мостов городу явно не хватает. В новый план работ включено строительство сразу четырех переправ через Неву. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

К возведению Большого Смоленского моста приступят, как только его проект одобрит госэкспертиза. Пока процесс еще не ведется. Несмотря на это, в правительстве заявляют, что именно это сооружение сейчас находится в числе приоритетных задач.

мост петербург строительство


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Большой Смоленский мост в Петербурге начнут строить уже в 2023 году
Когда лучше сидеть дома: петербуржцам назвали даты массовых «наплывов» туристов
Петербуржец подстрелил земляков из-за игнорирования замечаний о громкой музыке
В Петербурге два здания признали региональными памятниками
Иностранцев-миссионеров задержали в Петербурге из-за истязания школьников
Правила самолетов: как выжить во время полета
График испытаний на сетях снабжения утвердили в Петербурге
Ссора петербуржцев из-за автомобиля закончилась огнестрелом