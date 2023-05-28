Собор в Кронштадте получил в подарок икону Божией Матери

Морской Кронштадтский собор пополнился на одну икону Божией Матери. Подарок предоставили в связи с круглой датой: исполняется 50 лет 33-й дивизии атомных подводных лодок, что крайне значимо для учреждения.

Также в 2023 году указанный Собор отмечает 120-летие с момента закладки.

На сегодняшний день собор в Кронштадте вмещает до пяти тысяч человек. Особую ценность здание несет для местных моряков. Золотой крест церкви был для кораблей, идущих к Санкт-Петербургу и крепости, настоящим маяком.

Сейчас часть церковной утвари распределена по музеям. Несмотря на это, здесь все еще есть на что посмотреть, сообщили на телеканале «Санкт-Петербург».

По словам главы администрации Кронштадтского района Андрея Кононова, в соборе уже многое удалось восстановить, хотя в ходе работ и возникали некоторые трудности.