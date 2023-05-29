В Петербурге осудили мужчин, обманувших 63 владельцев банковских карт

В Санкт-Петербурге вынесен приговор двум мошенникам, которые обманули держателей банковских карт. Увы, жертвами мошенников стали 63 человека. На них мошенники заработали порядка 2 000 000 руб.

Проясним, в Петербурге рассмотрели дело двух мужчин. Их обвиняют в краже по предварительному сговору. Согласно информации пресс-службы прокуратуры, они отправляли владельцам банковских карт сообщение о том, что со счетов происходит подозрительное списание денег.

Злоумышленники делали это с подменой номера. После этого они представлялись сотрудниками безопасности банка и говорили своим жертвам о том, что необходимо сообщить данные карты, чтобы разобраться в ситуации.

В результате, им удалось таким образом обмануть 63 человек. В совокупности ущерб достиг 2 000 000 руб.

По решению суда, мужчины за свои махинации получили три года и 10 месяцев, а также три года и шесть месяцев колонии в зависимости от степени участия в сговоре.