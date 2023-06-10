В Ленобласти цирковое представление закончилось обвалом трибун

Во Всеволожском районе Ленинградской области цирковое представление закончилось обрушением трибун вместе со зрителями.

В поселке Лесколово Ленинградской области в субботу, 10 июня, должно было состояться представление цирка-шаппито. Однако этому помешало обрушение половины трибун в шатре, на которых находились зрители. Всё произошло в самом начале шоу, сообщают Известия. По словам очевидцев, подозрительный треск было слышно еще до выхода артистов.

В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Пятилетняя девочка была госпитализирована с переломом ноги, из-за падения на неё конструкции. На месте работают бригады скорой помощи, спасатели и правоохранительные органы.

Организаторы мероприятия обещали выступление воздушных гимнастов, эквилибристов, иллюзионистов и медведицы Даши. Из-за несостоявшегося шоу зрителям уже сообщили, что им вернут все деньги за билеты.