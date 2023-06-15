Подгоревшие «Кресты» на Арсенальной набережной превратят в арт-кластер

В рамках ПМЭФ городская администрация подписала соглашение с финансовым институтом «ДОМ.РФ», который был создан для проведения государственной жилищной политики. Новая договоренность коснулась реконструкции бывшей тюрьмы «Кресты».

Комплекс исторических зданий бывшей тюрьмы «Кресты», которые успели прогореть при пожаре на Арсенальной набережной, превратят в арт-кластер. Соглашение о сотрудничестве было подписано 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между вице-губернатором Николаем Линченко и заместителем генерального директора «ДОМ.РФ» Денисом Филипповым.

Как отметили в городской администрации, соглашение направлено на «комплексное преобразование и приспособление под современное использование комплекса «Кресты»».

Ранее стало известно, что суд Петербурга дал семь с половиной лет на реконструкцию Дворца Строгановых.