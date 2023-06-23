Роспотребнадзор причислил шаверму и студень к опасным летним блюдам

Летом существует риск получить серьезное отравление из-за неправильного хранения некоторых продуктов. Однако существуют определенные блюда, которые лучше готовить и дома и съесть как можно быстрее. Иначе есть риск провести летние деньки в лучшем случае дома, а в худшем — в больнице.

Самые опасные летние блюда

Роспотребнадзор назвал блюда, которые лучше не употреблять вне дома. Так, салаты, в которых есть майонез или сметана, могут стать причиной серьезного недомогания, если блюдо испортилось. Также опасны из-за своей тенденции быстро портиться кондитерские изделия с кремом. Котлеты, рулеты, паштеты и другие блюда с мясом также стоит проверить на наличие неприятного запаха, прежде чем съесть их. Любителям «визитной карточки» Петербурга стоит внимательнее отнестись к шаверме, так как это блюдо также довольно быстро приходит в негодность из-за высокой температуры на улице. Студень также лучше приготовить дома и употребить как можно скорее.

Что есть, чтобы не отравиться?

Все перечисленные выше блюда можно есть, если их правильно приготовить дома в небольших количествах. Тогда блюдо удастся съесть за один или два раза — так риск найти в холодильнике «пропавший» продукт уменьшается. Однако стоит соблюдать простые правила — мыть руки перед готовкой, а также продукты. Ножи и доски должны быть раздельными для сырых и готовых компонентов.

«Если вы чувствуете себя не здоровым (особенно при наличии расстройства стула, тошноты, боли в животе) ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей!», — предупредили специалисты.

Ранее россиянам напомнили о профилактике отравлений в период отпуска.