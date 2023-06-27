Петербурженка с ножом заставила случайного мужчину заплатить за нее на заправке

Сотрудники Росгвардии задержали на заправке в Невском районе неадекватную девушку, которая не хотела платить за товар, угрожая персоналу и посетителям ножом. После задержания даму отправили в больницу.

Вечером 26 июня на заправке на проспекте Большевиков 24-летняя девушка решила, что сможет получить товары без оплаты, если припугнет персонал и посетителей ножом. Дама вела себя крайне неадекватно, размахивая холодным оружием.

Когда девушке в поле зрения попался мужчина, она решила вспомнить о своем женском «очаровании» и, угрожая оружием, заставила посетителя заплатить за нее. Когда обескураженный «кавалер» выполнил просьбу, девушка ушла с АЗС.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, нарушительница далеко уйти не успела — ее задержали сотрудники ведомства. Однако выяснилось, что девушка не понимает, что происходит — ее отправили в больницу.

Ранее грабитель сломал ключицу посетительнице Смоленского кладбища ради ее сумочки.