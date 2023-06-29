Лифты для капремонта будут закупать напрямую

Лифты для капремонта будут закупать напрямую
Фото: Baltphoto

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ поддержало инициативу Минпромторга о прямых закупках лифтов у производителей. Речь идет о закупке оборудования и комплектующих исключительно для капитального ремонта в многоквартирных домах. Однако в ведомстве уточнили, что это предложение требует детальной проработки.

Сейчас закупка подъемного оборудования для региональных программ капитального ремонта проводится в соответствии с Положением об отборе подрядных организаций. В реестр квалифицированных подрядных организаций включено 373 компании — 14 предприятий и 359 монтажных организаций.

Сторонние эксперты отмечают: после ухода зарубежных фирм отечественные компании сумели заместить продукцию западных производителей. Ранее руководитель компании «МОГИЛЁВЛИФТ» Анатолий Черников говорил, что подъемное оборудование, выпускаемое в России и Союзном государстве, не уступает зарубежным аналогам по качеству и дизайну.

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