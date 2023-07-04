В Петербурге решили расселить более тысячи коммуналок

В текущем году в Петербурге снова попытаются снизить количество коммунальных квартир. Так, из бюджета выделено 3 млрд рублей на расселение более тысячи коммуналок.

С начала года нуждающиеся в улучшении жилищных условий получили 1071 свидетельств на общую сумму в 3 млрд рублей в рамках программы по расселению коммунальных квартир. Как сообщили в пресс-службе Жилищного комитета, всего за текущий год материальное содействие окажут 1459 семьям. Лишить статуса коммунальной смогут 1100 квартир.

«Размер социальной выплаты утверждается ежеквартально. На данный момент это 1,19 млн рублей на каждого заявителя в составе семьи или 2,18 млн рублей», — отмечают в ведомстве.

Чтобы встать в очередь на расселение, требуется зарегистрировать недвижимость в перечне квартир, подлежащих расселению. Также собственникам комнат необходимо встать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Ранее стало известно, что в Петербурге снизилась стоимость комнат в коммуналках и общежитиях.