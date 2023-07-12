Следователи возбудили дело из-за гибели российских моряков в Индийском океане

СК возбудил уголовное дело после гибели двух россиян на судне «Beluga Reefer» — причиной происшествия стал сильный шторм в Индийском океане.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 30 июня судно «Beluga Reefer», которое шло под флагом Содружества Багамских Островов в Индийском океане, попало в шторм. Волна ударила в борт, из-за чего погибли два матроса из Калининграда. Различные травмы получил еще один россиянин, который сейчас находится в больнице ЮАР.

В настоящий момент все детали и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что три человека пропали без вести после ливней в районе Туапсе.