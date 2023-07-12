Три человека пропали без вести после ливней в районе Туапсе

Три человека пропали без вести после ливней в районе Туапсе
Фото: Unsplash

Спасатели ищут трех человек, которые исчезли после потопов в районе Туапсе Краснодарского края. В регионе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления.

Бурные осадки, которые обрушились на Кубань, стали причиной потопов в разных районах региона. Из-за буйства стихии по дорогам разлились настоящие реки. Так, в Туапсинском районе Краснодарского края спасатели разыскивают трех человек — они числятся пропавшими без вести.

«Пострадавших и погибших нет. Трое человек числятся пропавшими», — сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.

Ранее в регионе ввели режим ЧС из-за обильных осадков. Из подтопленных домов эвакуируют людей, их доставляют в пункты временного размещения.

Напомним, что потоп в Сочи также смывает машины и заставляет горожан передвигаться на лодках.

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