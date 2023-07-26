Форма в российских школах: плюсы и минусы

Не всем нравится инициатива. Нашлись и те, кто против.

Через год российских школьников оденут в единую школьную форму по ГОСТу. Инициативу разработали в Госдуме совместно с Роскачеством. Во втором полугодии 2024 года Роскачество планирует представить окончательную версию стандарта на форму. Производители, которые решат использовать его для маркировки товаров, будут обязаны соответствовать новым требованиям ГОСТа.

Как сообщает телеканал «360», форма будет в едином стиле и цветовой гамме. Она будет состоять из повседневных и торжественных вещей для девочек и мальчиков, включая блузки, жилеты, пиджаки, кардиганы, джемперы, свитера, рубашки, платья, брюки и шорты. Кроме того, будут учитываться климатические условия регионов. Форма также должна быть практичной и доступной по цене. Однако некоторые россияне все же выступили против школьной формы, аргументируя это тем, что дети не должны выглядеть одинаково.