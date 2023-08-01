СК проверит сообщения петербуржцев о скоплении мигрантов на детских площадках

СК проверит сообщения петербуржцев о скоплении мигрантов на детских площадках
Фото: Baltphoto

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о незаконных действиях мигрантов на детских площадках в Санкт-Петербурге.

Жители города на Неве уже не первый месяц жалуются на скопления трудовых мигрантов возле домов. Сообщается, что взрослые люди регулярно собираются на детских площадках, распивают спиртные напитки и выгоняют юных петербуржцев.

Ситуацией ранее заинтересовался ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, начав проверку сообщений горожан. За ходом событий также начал следить и глава СК РФ Бастрыкин, поручив предоставить ему доклад о результатах расследования, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, ранее стало известно, что Александр Бастрыкин лично проконтролирует ход дела о наезде электросамоката на 10-летнего петербуржца.

Александр Бастрыкин новости СПб следственный комитет


 

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