СК проверит сообщения петербуржцев о скоплении мигрантов на детских площадках

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о незаконных действиях мигрантов на детских площадках в Санкт-Петербурге.

Жители города на Неве уже не первый месяц жалуются на скопления трудовых мигрантов возле домов. Сообщается, что взрослые люди регулярно собираются на детских площадках, распивают спиртные напитки и выгоняют юных петербуржцев.

Ситуацией ранее заинтересовался ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, начав проверку сообщений горожан. За ходом событий также начал следить и глава СК РФ Бастрыкин, поручив предоставить ему доклад о результатах расследования, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, ранее стало известно, что Александр Бастрыкин лично проконтролирует ход дела о наезде электросамоката на 10-летнего петербуржца.