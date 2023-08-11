Мужчины больше женщин боятся разводов

Зачастую, причина разрывов в рукоприкладстве. Женщины нередко уходят и от пьяниц.

Оказалось, что мужчины сильнее боятся развестись, чем женщины. Так, 76% женщин и 68% мужчин считают развод допустимым. Примечательно, что если в семье есть дети, то разница больше: в семьях с детьми развод считают допустимым 62% женщин и 43% мужчин. Дело в том, что для мужчин зачастую развод означает разлуку с детьми или потерю квартиры.

Также за десять лет увеличилось число россиян, считающих поводом для развода рукоприкладство (73% против 67 в 2012 году), психологическое насилие (66%), пьянство (в 2022 году 63%, а в 2012 – 60%). Особенно заметно выросли такие причины, как «новая любовь» (с 34% до 48%) и «угасшие чувства» (с 31% до 42%). Об этом сообщает телеграм-канал «Опросы и замеры».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что семьи мобилизованных петербуржцев будут получать детские пособия по новым правилам.