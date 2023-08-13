Эксперт Максим Осадчий рассказал россиянам об опасности льготной ипотеки

Эксперт Максим Осадчий рассказал россиянам об опасности льготной ипотеки
Фото: Baltphoto

Льготная ипотека в России может обернуться ипотечным пузырем. Такое мнение в беседе с журналистами высказал глава аналитического управления одного из российских банков Максим Осадчий.

Аналитик отметил, что льготные ипотечные программы приводят к опережающему росту цен на недвижимость. В качестве примера он привел первый квартал 2023 года, когда средняя цена на квадратный метр в новостройках была на 40% выше, чем на вторичном рынке. Подобная ситуация в России сформировалась из-за того, что предложение квартир не может успеть за спросом по льготным программам.

Осадчий также отметил, что льготная ипотека нацелена на людей с низким уровнем дохода и стимулирует приток мигрантов в Россию, что в свою очередь приводит к росту социальной напряженности и инфляции, пишет «МК».

Напомним, ранее появилась информация, что за первую половину 2023 года жители Санкт-Петербурга оформили ипотеку на сумму больше 151 млрд рублей.

аналитика ипотека рынок недвижимости


 

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