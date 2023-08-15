Авиакомпания «Россия» разбирается с тиражом журнала, содержащего исторические неточности

Примечательно, что издатель журнала давно сотрудничает с «Аэрофлотом». Неизвестно, каким образом его нанял другой перевозчик.

Почти неделю назад журналисты заметили исторические неточности в бортовом журнале авиакомпании «Россия». Речь идет о материалах, связанных с блокадой Ленинграда. Перевозчик до сих пор не решил, что делать с тиражом и будет ли вообще что-то делать.

Как сообщает Мойка78, пресс-службе авиакомпании «Россия» пояснили, что издатели журнала (компания «Аэрогрупп» Станислава Ясинковского и Владимира Смирнова) не спешат исправлять ошибки и не видят скандала в ситуации, хотя пассажиры из Петербурга могут близко к сердцу воспринять тему блокады. Неизвестно, по какой причине «Аэрогрупп» выпускает журнал «России»: дело в том, что по данным госзакупок, с 2015 компания выигрывала один за другим тендеры на предоставление медиа-контента «Аэрофлоту». Последний тендер выигран в 2021 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самолет «России» из Петербурга приземлился в Шереметьево вместо Внуково.